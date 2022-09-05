Украинские войска нанесли удар по спецкорпусу ЗАЭС
Власти Энергодара сообщили, что новый удар Киева пришелся по спецкорпусу Запорожской АЭС
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Новый удар украинских войск пришелся по спецкорпусу Запорожской АЭС, также повреждена емкость с дистиллированной водой в непосредственной близости от второго энергоблока. Об этом заявили в администрации Энергодара.
"Согласно информации от военно-гражданской администрации города Энергодар, зафиксированы артиллерийские удары в следующих местах: специальный корпус АЭС, коммуникационное перекрытие правее спецкорпуса, бетонное ограждение. Повреждена емкость с дистиллированной водой в непосредственной близости от второго энергоблока", — сказано в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет. Также, по данным экспертов, на данный момент технологическому процессу ничего не угрожает.
Подчеркивается, что экстренные службы ликвидируют последствия удара на территории АЭС.
https://1prime.ru/energy/20220905/838008623.html
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