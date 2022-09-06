МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия и комитет постпредов стран Евросоюза во вторник обсудят введение лимита цен на российский газ перед обсуждением министрами энергетики стран блока для борьбы с энергокризисом и усиления санкций против РФ, сообщил РИА Новости источник в ЕС. Пушков оценил, как отразится на Западе ограничение цен на российскую нефть

"Это включено в предложение, но чтобы представить это для министров энергетики, комиссии необходимо обсудить это с постпредами стран-членов в COREPER (комитет постпредов государств ЕС) завтра", — сообщил источник агентства в понедельник.

По его словам, предложение о введении ограничений цен на российский газ с большой вероятностью будет принято на встрече во вторник и передано для обсуждений европейскими министрами энергетики в пятницу.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".

Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести лимит цен на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК — ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что идея о лимите цен на нефть России является полным абсурдом, РФ не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат.