МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. В тарифы ЖКУ предложили включить стоимость и установку газоанализатров в квартирах, а также обслуживание приборов и другого газового оборудования, пишут "Известия". Юрист объяснил, кому простят долги за ЖКУ

Соответствующий законопроект в ближайшее время планируется в Госдуму внести, рассказала заместитель председателя комитета нижней палаты по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, в случае принятия документа во всех газифицированных квартирах появятся такие приборы. Устройства будут устанавливать в рамках очереди. При утечках газоанализаторы автоматически отключают топливо или громко сигнализируют о ЧП.

Установку приборов, их обслуживание и контроль за другим газовым оборудованием планируют возложить на газораспределительные компании, который поставляют газ в дома.

По словам эксперта комитета "Деловой России" по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ Павла Склянчука, в России насчитывается около 600 тысяч газифицированных многоквартирных домов из 2,2 миллиона, то есть примерно 27%. Он пояснил, что в новостройках нет газового оборудования, а старые здания постепенно сносят.

По информации подкомитета по газовому хозяйству Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере ЖКХ, газоанализаторы с установкой стоят примерно 3,5 тысячи рублей, с клапаном — 5,5 тысячи. За счет того, что приборы, вероятно, будут закупать оптом и оплачивать в рассрочку, их стоимость в платежках почти не будет заметна, отметила Разворотнева.

Склянчук прогнозирует, что установка газоанализатора может прибавить к стоимости строчки за газ примерно 1%, а вместе с обслуживанием проверкой оборудования — до 5%. Он добавил, что в среднем для семьи из трех человек с плитой и водонагревателем стоимость газа обходится примерно в 1,5-2 тысячи рублей в месяц.