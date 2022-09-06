МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Намерение избранной премьер-министром Великобритании Лиз Трасс заморозить цены на энергоресурсы для жителей может обойтись стране примерно в 130 миллиардов фунтов стерлингов (150 миллиардов долларов) за полтора года, передает агентство Bloomberg. На Даунинг-стрит, 10 пришла катастрофа: в Британии теперь новый премьер

Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Трасс может в свете энергетического кризиса заморозить цены на электроэнергию для миллионов домохозяйств.

Агентство со ссылкой на документы, связанные с обсуждением подобных мер, сообщает, что Трасс, чтобы избежать резкого увеличения роста цен на электроэнергию, которое планируется в Британии в следующем месяце, хочет сохранить их на нынешнем уровне или даже ниже. Согласно документам, план нового премьера подразумевает, что поставщики энергоресурсов будут обязаны взимать с домохозяйств меньшую стоимость, а правительство Британии будет гарантировать выделение финансирования, покрывающего разницу в цене.

Telegraph также добавила, что Трасс намерена заморозить цены на энергоресурсы до следующих парламентских выборов, которые должны пройти в 2024 году.

Трасс ранее заявила, что в случае своего избрания уже в течение первой недели на посту премьера представит действия в отношении цен на электричество.

Глава британского МИД в понедельник была избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник Трасс станет премьер-министром страны.

В конце августа британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.