ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Ремонтной обслуживание турбины "Северного потока" не производится, ответственность за ситуацию с газопроводом целиком и полностью на Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эксплуатация "Северного потока" создает риск пожара, заявили в "Газпроме"

"Там произошла ситуация, которая по нашему техническому регламенту является потенциально опасной для работы, говорил "Газпром" про утечку масла. Нужно сервисное обслуживание, оно невозможно. Оно не производится. Как будут обстоять дела, наверное, технологически лучше спросить по деталям у представителей Газпрома, но я еще раз хочу подчеркнуть, мы с сожалением констатируем, что ответственность за эту ситуацию лежит целиком и полностью на европейских государствах и тех государствах, которые ввели санкции против нашей страны", — сказал Песков журналистам.

Введенные Западом санкции против России сделали неработоспособной систему обслуживания узлов и агрегатов турбин, необходимых для прокачки газа по "Северному потоку", пояснил Песков.

"Газпром неоднократно подтверждал свою надежность как гаранта энергобезопасности Европейского континента, даже в более широком контексте, но введенные санкции, а именно ЕС, Великобритания, США, Канада — они фактически нарушили, сделали неработоспособной систему по техническому обслуживанию узлов и агрегатов турбин, которые обеспечивают прокачку", — сказал он журналистам. Эксперт раскрыл влияние "Северного потока" на рубль

Он добавил, что существуют также юридические проблемы, связанные с действием санкций, которые требуют дополнительных гарантий, которые не предоставляются.

На вопрос, может ли "Северный поток" вообще не возобновить работу, Песков заявил, что российская сторона не может говорить, как будут выполняться ремонтные работы, потому что этому препятствуют санкции.

"Мы не можем говорить, как будут выполняться ремонтные работы, потому что этому препятствуют санкции", — сказал Песков журналистам.