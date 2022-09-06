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Энергодар остался без электричества из-за обстрелов украинскими войсками
Энергетика
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Украинские войска обстреляли Эне6ргодар, город обесточен, сообщил корреспондент РИА Новости. В результате обстрела ЗАЭС украинскими войсками повреждена линия электропередачи в... ПРАЙМ, 06.09.2022
энергетика, новости, запорожская аэс, запорожская область, энергодар, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Украинские войска обстреляли Эне6ргодар, город обесточен, сообщил корреспондент РИА Новости.
В результате обстрела ЗАЭС украинскими войсками повреждена линия электропередачи в районе АЭС, что привело к временному отключению электричества.
Также зафиксировано семь "прилетов" в район учебно-тренировочного корпуса на территории ЗАЭС, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Кроме того, наблюдаются перебои с водоснабжением, отметил корреспондент.