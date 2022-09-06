МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Украинские войска обстреляли Эне6ргодар, город обесточен, сообщил корреспондент РИА Новости. Глава МАГАТЭ во вторник обнародует отчет о миссии на ЗАЭС

В результате обстрела ЗАЭС украинскими войсками повреждена линия электропередачи в районе АЭС, что привело к временному отключению электричества.

Также зафиксировано семь "прилетов" в район учебно-тренировочного корпуса на территории ЗАЭС, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Кроме того, наблюдаются перебои с водоснабжением, отметил корреспондент.