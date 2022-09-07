МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Норвегия может согласиться добровольно ограничить цены на газ, рассказал газете Financial Times премьер-министр страны Юнас Гар Стере. СМИ узнали, как в Германии относятся к лимиту цен на российский газ

"Я не закрываю двери ни для каких идей… В глубочайших интересах Норвегии уменьшить нестабильность, повысить надежность для наших союзников и партнеров", — сказал он.

По словам политика, Норвегия хочет, чтобы Европа воспринимала ее как надежного и долгосрочного поставщика топлива. Так, Осло за этот год уже нарастило поставки газа в другие европейские государства на десять процентов и готов к обсуждению

Вместе с тем Стере призвал тщательно взвешивать все решения, чтобы избежать сокращения предложения и не поставить под угрозу поставки энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе хотят ввести лимит цен на газ, поступающий из России, в размере 50 евро за мегаватт-час, однако считают эту меру рискованной.