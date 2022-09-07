Премьер Норвегии допустил добровольного ограничения цен на газ в стране
Премьер Норвегии Стере допустил, что страна может добровольно ограничить цены на газ
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Норвегия может согласиться добровольно ограничить цены на газ, рассказал газете Financial Times премьер-министр страны Юнас Гар Стере.
"Я не закрываю двери ни для каких идей… В глубочайших интересах Норвегии уменьшить нестабильность, повысить надежность для наших союзников и партнеров", — сказал он.
По словам политика, Норвегия хочет, чтобы Европа воспринимала ее как надежного и долгосрочного поставщика топлива. Так, Осло за этот год уже нарастило поставки газа в другие европейские государства на десять процентов и готов к обсуждению
Вместе с тем Стере призвал тщательно взвешивать все решения, чтобы избежать сокращения предложения и не поставить под угрозу поставки энергоресурсов.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе хотят ввести лимит цен на газ, поступающий из России, в размере 50 евро за мегаватт-час, однако считают эту меру рискованной.
https://1prime.ru/energy/20220907/838031732.html
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