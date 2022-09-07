СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — ПРАЙМ. Из-за постоянных обстрелов со стороны украинских военных не исключена полная остановка работы Запорожской АЭС, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире "Соловьев Live" Балицкий. Путин прокомментировал отчет МАГАТЭ по Запорожской АЭС

"Потому что сегодня с высокой долей вероятности мы будем вынуждены остановить атомную станцию. Потому что ее работа будет невозможна в таких условиях. Скорее всего перейдем на работу от дизель-генераторов. Потому что работа атомной станции в таком режиме, скорее всего, будет невозможна. Этот вопрос мы до конца не решили, но скорее всего придется принимать такое решение", — сказал он.

Балицкий также добавил, что в условиях постоянных обстрелов Энергодара продолжается отток и выезд людей из города, в котором проживают семьи персонала АЭС.