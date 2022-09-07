МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Британское телешоу This Morning после волны критики отменило ранее предложенную телезрителям возможность выигрыша оплаты счетов за электроэнергию, сообщает британская газета Mirrow. Путин шуткой пригрозил оставить ЕС без энергоресурсов

В понедельник организаторы телепрограммы, зрители которой по телефону могут вращать колесо и выигрывать призы в соответствии с выпавшим сектором, предложили в качестве выигрыша оплату счетов за электричество за четыре месяца.

Как отмечается в сообщении, теперь в игре снова будут разыгрываться преимущественно денежные призы, размер которых варьируется от 750 до 3000 фунтов.

Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера годовых счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма годового счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов. Предыдущий порог цен на энергию составлял 1971 фунт. О следующем повышении максимального предела на оплату счетов, которое вступит силу в январе следующего года, как ожидается, будет объявлено 24 ноября. Ранее консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione сделала прогноз, что с января максимальный допустимый размер годового счета за потребление энергии в Великобритании будет составлять 5066 фунтов, а с апреля — рекордные 6552 фунта.