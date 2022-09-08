МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси начал консультации по поводу создания вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) зоны ядерной безопасности, говорится в сообщении организации. Постпред в Вене Ульянов оценил идею МАГАТЭ о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

"Вчера генеральный директор Рафаэль Гросси рекомендовал срочно создать зону ядерной и физической безопасности и защиты на ЗАЭС. Сейчас он проводит консультации, направленные на реализацию этого плана", — сообщается на странице организации в Twitter.

Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на ЗАЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.

Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.