В Запорожской области примут решение о дальнейшем режиме работы АЭС
Глава администрации Энергодара: комиссия примет решение о дальнейшем режиме работы АЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — ПРАЙМ. Специальная комиссия примет в четверг решение о дальнейшем режиме работы Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире "Россия24".
"Сегодня будет собираться комиссия по поводу дальнейшей работы АЭС и принимать решение о дальнейшем режиме работы станции после ремонта линий электропередач", — сказал Волга.
Волга также отметил, что работа пятого энергоблока на ЗАЭС приостановлена, а шестой работает не на полную мощность.
"Сгенерированные мощности не могут выбрасываться в общую систему (из-за повреждений линий электропередач). Было принято решение о приостановке работы пятого энергоблока, и на данный момент шестой энергоблок работает в частичном режиме", — пояснил он
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий не исключил полной остановки работы ЗАЭС при постоянных обстрелах вооруженными силами Украины.
https://1prime.ru/energy/20220908/838046162.html
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