СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — ПРАЙМ. Специальная комиссия примет в четверг решение о дальнейшем режиме работы Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире "Россия24". Обстрелы мешают завершить ремонт мощных ВЭЛ, заявили власти Энергодара

"Сегодня будет собираться комиссия по поводу дальнейшей работы АЭС и принимать решение о дальнейшем режиме работы станции после ремонта линий электропередач", — сказал Волга.

Волга также отметил, что работа пятого энергоблока на ЗАЭС приостановлена, а шестой работает не на полную мощность.

"Сгенерированные мощности не могут выбрасываться в общую систему (из-за повреждений линий электропередач). Было принято решение о приостановке работы пятого энергоблока, и на данный момент шестой энергоблок работает в частичном режиме", — пояснил он

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий не исключил полной остановки работы ЗАЭС при постоянных обстрелах вооруженными силами Украины.