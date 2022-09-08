Глава минэкономки Германии Хабек: биржевые цены на газ высокие, но не взрывные
БЕРЛИН, 8 сен — ПРАЙМ. Немецкие газохранилища заполняются, при этом цены на газ высокие, но не взрывные, заявил глава минэкономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек, выступая в четверг в бундестаге.
"Газа из России нет неделю, хранилища продолжают наполняться, после короткого взлета на бирже цены все еще высокие и очень высокие, но не взрывные. Неделю как мы независимы от российского газа благодаря последовательной и предусмотрительной способности действовать со стороны этого правительства", — сказал он.
Хабек также выразил мнение, что "самым главным остается покончить с манипулированием ценами" на энергоносители со стороны Москвы, так как поддерживать компании и население в связи с ростом стоимости газа, нефти и угля "мы не сможем в долгосрочной перспективе". В этой связи министр предложил "изменить дизайн энергетического рынка" таким образом, что конечная цена для потребителя была бы выгодной, а высокие цены были бы сглажены с помощью рыночных механизмов.
"До тех пор, пока нам не удастся снизить цены, а это займет еще немного времени, мы окажем компаниям любую поддержку. Мы установим объемную программу поддержки, чтобы прежде всего мелкие предприятия попали бы в нее… Мы сделаем ее всеотраслевой, придерживаясь, конечно, критериев… Мы защитим немецкие предприятия и средний класс", — заявил он.
Хабек добавил, что в стране наблюдается наиболее глубокий энергетический кризис с 1973 года, но "этот кризис гораздо сложнее, задачи — гораздо объемнее".
https://1prime.ru/energy/20220908/838047560.html