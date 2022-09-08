БУДАПЕШТ, 8 сен — ПРАЙМ. Венгрии не грозит дефицит газа и электричества, поэтому не придется останавливать промышленные предприятия, что может быть привлекательным для потенциальных инвесторов, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на открытии инновационного кампуса Bosch в Будапеште. Хорватия выделит 800 миллионов евро на борьбу с ростом цен

"Дефицита энергии у нас не будет, и это не прогноз, а констатация факта… В Венгрии будет достаточно газа и электричества, то есть не нужно будет останавливать или закрывать какие-либо заводы из-за нехватки энергии. Энергии хватит на всех, и каждый, кто хочет здесь инвестировать и производить, сможет прийти сюда и инвестировать", — приводит слова Орбана агентство MTI.

По его словам, одной из стратегических целей является "превращение Венгрии в одну из самых инновационных экономик Европы", поэтому программы и разработки, которые ведут венгерскую экономику в этом направлении, будут продолжены и усилены.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на данные консалтинговой компании Energy Prices сообщила, что самые высокие цены на электричество для домохозяйств среди европейских стран в Великобритании, на газ — в Нидерландах, самые низкие цены на газ наблюдаются в Венгрии.

В июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск дополнительных более 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто через неделю после введения ЧП посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.