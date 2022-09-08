БРЮССЕЛЬ, 8 сен — ПРАЙМ. Рыночные индикаторы свидетельствуют, что оптовые цены на газ останутся чрезвычайно высокими в ближайшее время, сказала глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на пресс-конференции. ЕЦБ повысил базовую ставку до 1,25% годовых впервые в истории

"Индикаторы, основываемые на рынке, предполагают, что в ближайшее время цены на нефть умерятся, а оптовые цены на газ останутся чрезвычайно высокими", — заявила глава регулятора.