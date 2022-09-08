В ЕЦБ заявили, что цены на газ в Европе останутся чрезвычайно высокими
Глава ЕЦБ заявил, что оптовые цены на газ в Европе останутся чрезвычайно высокими в ближайшее время
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен — ПРАЙМ. Рыночные индикаторы свидетельствуют, что оптовые цены на газ останутся чрезвычайно высокими в ближайшее время, сказала глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на пресс-конференции.
"Индикаторы, основываемые на рынке, предполагают, что в ближайшее время цены на нефть умерятся, а оптовые цены на газ останутся чрезвычайно высокими", — заявила глава регулятора.
https://1prime.ru/energy/20220908/838055888.html
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