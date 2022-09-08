МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Мэрия французского города Лилль допустила, что сократит объем рождественской иллюминации, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию, сообщила вице-мэр Лилля Одри Линкенхельд в эфире телеканала BFM Business в четверг. В ЕЦБ заявили, что цены на газ в Европе останутся чрезвычайно высокими

"Рождественские огни представляют малую часть затрат на общественное освещение. Каждому дорого праздничное настроение, которое они создают… Однако мы не исключаем, что можем сократить период, во время которого улицы города будут украшены", — сообщила вице-мэр.

Она добавила, что традиционно улицы города украшают с середины ноября по середину января. В этом году, вероятно, иллюминация появится в городе лишь в период с 6 декабря (в День Святого Николая, который открывает череду зимних праздников во Франции) по 31 декабря (День Святого Сильвестра, или канун Нового года).

Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой.

В четверг мэрия представила свой план по сокращению потребления электричества. Согласно документу, ряд административных зданий больше не будет подсвечиваться в вечернее время.

Ранее французские СМИ сообщали, что оптовая цена электроэнергии во Франции достигнет в 2023 году рекордно высокого уровня, перевалив отметку в 1 тысячу евро за мегаватт-час — это на 1000% больше, чем годом ранее.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал французские предприятия сокращать потребление энергии и готовиться к "особенно жесткой зиме". Он неоднократно сообщал, что с 2023 года, после окончания действия правительственных мер по стабилизации цен на электроэнергию, которые ограничивают рост счетов за энергоресурсы на уровне 4%, цены начнут расти.