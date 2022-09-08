ПРАГА, 8 сен — ПРАЙМ. У побережья Нидерландов, в районе города Эмсхавена, в четверг был открыт терминал для сжиженного природного газа (СПГ), треть объема которого в состоявшемся летом тендере выиграла чешская компания ČEZ, сообщает телеканал CNN Prima NEWS. В ЕК не исключили рецессию в еврозоне из-за высоких цен на газ

Терминал представляет собой два соединенных между собой судна, его общий годовой объем — 8 миллиардов кубометров газа. Первая поставка СПГ из США для Чехии ожидается 19 сентября.

"С помощью данного терминала мы делаем существенный шаг к освобождению от нынешней нашей зависимости в импорте сырья из РФ", — заявил, выступая на торжественном открытии СПГ-терминала, чешский премьер Петр Фиала. По его словам, терминал является примером успешного европейского сотрудничества.

"Ныне его используют три компании: голландская Shell, французская Engie и чешская ČEZ. Газ к нам будет поступать через Германию, нашего ключевого партнера в европейской энергетической политике", — отметил чешский премьер.

Телеканал сообщает, что посредством терминала Чехия покроет одну треть своих годовых потребностей в газе.