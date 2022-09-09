МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Некоторые страны Евросоюза опасаются ответных действий России, в том числе, полного прекращения поставок российского газа из-за ограничения цен на него, сообщила газета Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС. В Бельгии не поддержали введение "потолка" цен только на российский газ

По данным издания, около 10 государств ЕС, в том числе Италия, Польша и Греция, оказывают давление на Брюссель требованием ограничить цены на газ для всех поставщиков, а не только для России. Правительства этих стран опасаются, что "выделение России" может подтолкнуть Москву к полному прекращению поставок в Европу, сказано в материале.

"Честно говоря, Россия, вероятно, примет ответные меры", — сообщил газете специальный советник премьер-министра Греции по вопросам энергетики Никос Цафос.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Как сообщило издание Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии, в которых содержатся предложения по преодолению энергетического кризиса, в ЕС хотят ограничить цену на газ из России 50 евро за мегаватт-час, но считают эту меру рискованной.