ВЕНА, 9 сен — ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к немедленному прекращению всех обстрелов в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС) с связи с критической ситуацией в сфере электроснабжения станции. Запорожские власти не исключили возможность консервации ЗАЭС

"Я настоятельно призываю к немедленному прекращению всех обстрелов во всем районе. Только это обеспечит безопасность и защиту персонала и позволит надолго восстановить электроснабжение Энергодара и станции", — заявил он.

Глава МАГАТЭ отметил, что драматические события вокруг АЭС свидетельствуют об "абсолютной необходимости немедленного создания зоны безопасности" вокруг станции. Ранее это предложение было сформулировано в докладе организации по итогам инспекционной поездки в регион. По словам Гросси, это единственный способ избежать "ядерной аварии".

Он также сообщил, что внешнее электроснабжение АЭС повреждено, оператор рассматривает возможность остановки единственного работающего реактора.

"Сегодня я узнал от сотрудников МАГАТЭ на месте о серьезной ситуации, которая сложилась прошлой ночью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Энергетическая инфраструктура, питающая город Энергодар, где проживают операторы АЭС и их семьи, была разрушена в результате обстрела… Оператор, больше не уверенный в восстановлении внешнего электроснабжения, рассматривает возможность остановки единственного оставшегося работающего реактора", — сказано в заявлении Гросси, опубликованном на сайте агентства.