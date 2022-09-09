БРЮССЕЛЬ, 9 сен — ПРАЙМ. Мощности по производству электроэнергии в Евросоюзе в последние месяцы были значительно ниже обычного уровня из-за нехватки атомной и гидрогенерации, говорится в сообщении чешского председательства в Совете стран ЕС. В Евросоюзе попросили ЕК представить предложения по ограничению цен на газ

"Мощность производства электроэнергии в ЕС была значительно ниже, чем обычно в последние месяцы, в частности, из-за нехватки ядерной и гидроэнергетики", — говорится в нем.