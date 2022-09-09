Производство электричества в ЕС снизилось из-за нехватки атомной генерации
Производство электричества в ЕС сильно снизилось из-за нехватки атомной и гидрогенерации
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен — ПРАЙМ. Мощности по производству электроэнергии в Евросоюзе в последние месяцы были значительно ниже обычного уровня из-за нехватки атомной и гидрогенерации, говорится в сообщении чешского председательства в Совете стран ЕС.
"Мощность производства электроэнергии в ЕС была значительно ниже, чем обычно в последние месяцы, в частности, из-за нехватки ядерной и гидроэнергетики", — говорится в нем.
https://1prime.ru/energy/20220909/838070444.html
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