КИШИНЕВ, 9 сен — ПРАЙМ. Румыния поддерживает идею ограничить цену импортируемого из России газа на уровне Европейского союза, сообщила в пятницу пресс-служба министерства энергетики страны.

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"Ограничение цены на природный газ на уровне ЕС, в том числе импортируемого из России, поддерживается несколькими государствами-членами, включая Румынию, и может значительно способствовать снижению волатильности европейского рынка. В этом смысле Румыния подчеркнула важность активизации Европейской энергетической платформы для совместной закупки природного газа, чтобы обеспечить справедливое распределение дополнительных объемов газа и СПГ, привлекаемых в ЕС", — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

В министерстве полагают, что необходимо проанализировать возможную меру по сокращению потребления с точки зрения воздействия на потребителей и промышленность. Румыния поддерживает добровольные меры по сокращению потребления в соответствии с национальными возможностями, а также с развитием энергетического рынка.

Меры, предложенные Румынией и другими государствами-членами в отношении временного ограничения цены природного газа, ограничения влияния цены природного газа на цену электроэнергии и защиты компаний, пострадавших от энергокризиса, были отражены в выводах Совета министров энергетики, сообщили в ведомстве.

На следующей неделе ожидаются официальные предложения Еврокомиссии по новым мерам в сфере энергетики на фоне высоких цен на газ и электричество.