СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — ПРАЙМ. Примененный режим "холодного останова" 6-го энергоблока Запорожской АЭС позволяет в будущем осуществить его перезапуск, рассказал РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. На Запорожской АЭС остановили шестой энергоблок

Он объяснил, что энергоблок переведен в режим "холодного останова".

"Энергоблок не вырабатывает электроэнергию. Но дело в том, что сам блок вынужден потреблять электроэнергию для отвода тепла, охлаждения реактора. Поэтому сейчас работают резервные дизельгенераторы, это временное решение", — отметил Рогов.

Он добавил, что в режиме "холодного останова" находятся и остальные энергоблоки АЭС. Это позволяет в случае проведения необходимых работ и гарантированной выдачи мощности вновь запустить энергоблоки в работу.

"Режим "холодного останова" дает возможность перезапустить энергоблок. Но для запуска необходимо включение большого количества оборудования, вот почему один из блоков использовался в том числе для выработки электроэнергии на нужды самой станции", — сказал Рогов.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.