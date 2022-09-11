СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — ПРАЙМ. Электроснабжение Запорожской области на фоне остановки энергоблоков АЭС осуществляется штатно, без перебоев, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Власти Запорожья рассказали о возможности перезапуска энергоблока ЗАЭС

Ранее власти региона проинформировали об остановке последнего работающего шестого энергоблока АЭС. Был применен так называемый режим "холодного останова", реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов, сообщили власти Запорожской области.

"Электроснабжение Запорожской области осуществляется без перебоев, штатно. Все нормально. Электричество везде есть", — отметил РИА Новости Рогов.

Глава администрации региона Евгений Балицкий, в свою очередь, заявил, что энергетики осуществят переключения высоковольтных линий и на энергетической инфраструктуре для обеспечения Запорожской области электроэнергией после остановки последнего энергоблока ЗАЭС.

"Это грозит перебоями с электроэнергией на первом этапе. Вероятней всего, будет сделан ряд переключений (на высоковольтных линиях и подстанциях), задачи такие поставлены, план "Б" у нас есть", — сказал Балицкий в эфире "Россия 24".

Причина остановки энергоблоков Запорожской АЭС связана с возможностью аварийной ситуации вследствие постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов из-за обстрелов высоковольтных линий и энергетической инфраструктуры, отметили власти.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.