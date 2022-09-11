Электроснабжение Запорожской области после остановки энергоблоков АЭС штатное
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — ПРАЙМ. Электроснабжение Запорожской области на фоне остановки энергоблоков АЭС осуществляется штатно, без перебоев, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее власти региона проинформировали об остановке последнего работающего шестого энергоблока АЭС. Был применен так называемый режим "холодного останова", реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов, сообщили власти Запорожской области.
"Электроснабжение Запорожской области осуществляется без перебоев, штатно. Все нормально. Электричество везде есть", — отметил РИА Новости Рогов.
Глава администрации региона Евгений Балицкий, в свою очередь, заявил, что энергетики осуществят переключения высоковольтных линий и на энергетической инфраструктуре для обеспечения Запорожской области электроэнергией после остановки последнего энергоблока ЗАЭС.
"Это грозит перебоями с электроэнергией на первом этапе. Вероятней всего, будет сделан ряд переключений (на высоковольтных линиях и подстанциях), задачи такие поставлены, план "Б" у нас есть", — сказал Балицкий в эфире "Россия 24".
Причина остановки энергоблоков Запорожской АЭС связана с возможностью аварийной ситуации вследствие постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов из-за обстрелов высоковольтных линий и энергетической инфраструктуры, отметили власти.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://1prime.ru/energy/20220911/838077245.html