МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Начало работы энергоблоков Запорожской АЭС возможно при достижении договоренности между МАГАТЭ, "Росатомом" и украинским "Энергоатомом", сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга. На Запорожской АЭС остановили шестой энергоблок

"Запуск энергоблоков ЗАЭС зависит от доверенностей МАГАТЭ, "Росатома" и НАЭК ("Энергоатом" — ред.)", — сказал Волга в эфире канала "Россия 24".

Он добавил, что остановка последнего работающего энергоблока станции в ночь на воскресенье произошла по приказу украинского Энергоатома, в оперативном управлении которого находится Запорожская АЭС.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.