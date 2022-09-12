МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. МАГАТЭ сохраняет присутствие своих представителей на Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Власти Энергодара рассказали об условии запуска блоков Запорожской АЭС

Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодной остановки". Решение принято в связи с тем, что киевские власти намерено обстреливали и вывели из строя линии электропередач, питающие атомную станция, а также не принимали выработанную на АЭС энергию, искусственно блокируя переток на правый берег Днепра.

"На Запорожской АЭС остается двое представителей МАГАТЭ. Информации об изменении их планов и графика пребывания на атомной станции к нам не поступало", — сказал Рогов.