БЕРЛИН, 13 сен — ПРАЙМ. Сенат Берлина подтвердил, что в текущем году он не будет тратить средства на рождественские гирлянды на знаменитом бульваре столицы Курфюрстендамм и на другой известной берлинской улице Унтер-ден-Линден, сообщило немецкое информагентство dpa со ссылкой на сенатора по экономике города Штефана Шварца. В ЕК заявили, что пока не готовы вводить лимит цен на российский газ

"Мы не можем всерьез говорить кому-либо, что тратим сотни тысяч евро из денег налогоплательщиков на рождественские гирлянды, в то время как всех призывают экономить, и мы составляем пакеты помощи для людей и предприятий, борющихся с ростом цен на электроэнергию", — привело агентство слова Шварца.

По его словам, сенат принял решение ещё в 2020 году не продолжать финансовую поддержку рождественского освещения с 2022 года. В прошлом году на рождественское освещение в берлинском районе Шарлоттенбург на Курфюрстендамм было выделено 250 тысяч евро, в районе Митте на бульваре Унтер-ден-Линден — 160 тысяч евро.