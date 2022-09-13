МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что перебои в работе "Северного потока" вызваны санкциями против РФ, мешающими проводить его техническое обслуживание, сообщает пресс-служба Кремля. Путин и Шольц провели телефонные переговоры

"Характеризуя создавшуюся ситуацию в европейской энергетике, Владимир Путин подчеркнул, что Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов, исполняя все свои контрактные обязательства, а перебои, например, в работе газопровода "Северный поток-1", вызваны антироссийскими санкциями, мешающими проводить его техническое обслуживание", — говорится в сообщении.

Также президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что после перекрытия поставок газа Киевом и Варшавой и отказа от "Северного потока 2" попытки переложить на РФ вину циничны, сообщает пресс-служба Кремля.

"Учитывая перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие "Северный поток 2", попытки переложить на Россию вину за проблемы в энергоснабжении Европы – выглядят весьма цинично", — говорится в сообщении.

Путин и Шольц условились о поддержании связи.