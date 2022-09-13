ЕК в следующем году планирует представить реформу рынка электроэнергии ЕС
ЕК в начале следующего года планирует представить реформу рынка электроэнергии ЕС
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БРЮССЕЛЬ, 13 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) в начале следующего года планирует представить предложения по реформированию рынка электроэнергии Евросоюза, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"Мы работаем над реформой дизайна рынка электроэнергии. Мы представим предложения в начале следующего года", — сказала она, выступая на пленарной сессии Европарламента.
https://1prime.ru/energy/20220913/838104212.html
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