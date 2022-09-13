БРЮССЕЛЬ, 13 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) в начале следующего года планирует представить предложения по реформированию рынка электроэнергии Евросоюза, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Путин объяснил Шольцу причины перебоев в работе "Северного потока"

"Мы работаем над реформой дизайна рынка электроэнергии. Мы представим предложения в начале следующего года", — сказала она, выступая на пленарной сессии Европарламента.