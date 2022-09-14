КИШИНЕВ, 14 сен — ПРАЙМ. Правительство Румынии намерено поддержать предприятия субсидиями во время энергокризиса, но будет выбирать приоритетные отрасли, заявил вице-премьер Келеен Хунор. Франция планирует ограничить рост цен на газ и электричество

"Есть определенные области, которые нельзя спасти только дотацией от государства, к примеру, нефтехимическая промышленность, наверное, в данный момент не может содержаться за счет государственного бюджета. Мы не сможем спасти всю промышленность и все сегменты экономики, и об этом нужно сказать", — заявил Хунор интервью телеканалу Digi 24.

По словам вице-премьера, власти отдают приоритет малым и средним предприятиям, пищевой промышленности, сельскому хозяйству и строительной отрасли.

"Только на субсидии, которые будут предоставлены для внутренних и внешних потребителей, мы, вероятно, превысим 40 миллиардов леей (8,3 миллиарда долларов — ред,) к концу холодного периода. Также будет компенсация за дрова", — добавил Хунор.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Совет министров энергетики ЕС поручил Европейской комиссии подготовить проект введения потолка цен на газ к октябрю.