ВЕНА, 15 сен — ПРАЙМ. В антироссийской резолюции МАГАТЭ по Украине ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС, заявило постпредство России при международных организациях в Вене. Песков прокомментировал предоставление МАГАТЭ разъяснений по ЗАЭС

Ранее совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к России "немедленно прекратить действия против и на ЗАЭС". В поддержку резолюции было 26 голосов, два — против, еще семь воздержались.

"Западные страны голосованием протащили в совете управляющих МАГАТЭ антироссийскую резолюцию по украинскому вопросу. Ахиллесова пята этой резолюции — в ней ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС, которые являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности и ФЯБ (физической ядерной безопасности — ред.) в мире. Причина проста — обстрелы осуществляет Украина, которую страны Запада всячески поддерживают и выгораживают", — говорится в Telegram-канале постпредства.

Отмечается, что против этого документа проголосовали Россия и Китай, а Бурунди, Вьетнам, Египет, Индия, Пакистан, Сенегал и ЮАР воздержались.

"Таким образом, большая часть человечества отказала этому проекту в поддержке", — подчеркнули в постпредстве.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.