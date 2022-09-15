Итальянцам, не способным платить за энергию, предложили юридическую помощь
Итальянская ассоциация предлагает юридическую помощь всем, кто не может платить за энергию
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РИМ, 15 сен — ПРАЙМ. Итальянская организация по защите прав потребителей Codacons запустила общественную инициативу "Забастовка квитанций", предложив населению юридическую помощь в случае невозможности оплаты счетов за свет и газ.
Кампания "Мы заплатим, как только сможем" дает возможность потребителям скачать и заполнить документ, который, будучи отправленным обслуживающей компании, якобы позволит оплачивать только 20% от общей суммы платежной квитанции.
По заявлению Codacons, инициатива социальной солидарности отвечает нормам Гражданского кодекса и конституции Итальянской республики. Отсрочка платежей в таком случае объясняется "обстоятельствами непреодолимой силы", соответствуя национальному законодательству.
Codacons предупреждает, что, согласно прогнозам Института исследований, потребления, окружающей среды и обучения (Ircaf), c начала октября итальянцев может ожидать двухкратное увеличение стоимости электричества и газа. Годовая статья подобных расходов для средней семьи рискует вырасти почти до 3,5 тысячи евро, увеличившись более чем в полтора раза.
https://1prime.ru/energy/20220915/838131647.html
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