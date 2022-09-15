РИМ, 15 сен — ПРАЙМ. Итальянская организация по защите прав потребителей Codacons запустила общественную инициативу "Забастовка квитанций", предложив населению юридическую помощь в случае невозможности оплаты счетов за свет и газ. В бундестаге считают, что Германии грозит волна банкротств

Кампания "Мы заплатим, как только сможем" дает возможность потребителям скачать и заполнить документ, который, будучи отправленным обслуживающей компании, якобы позволит оплачивать только 20% от общей суммы платежной квитанции.

По заявлению Codacons, инициатива социальной солидарности отвечает нормам Гражданского кодекса и конституции Итальянской республики. Отсрочка платежей в таком случае объясняется "обстоятельствами непреодолимой силы", соответствуя национальному законодательству.

Codacons предупреждает, что, согласно прогнозам Института исследований, потребления, окружающей среды и обучения (Ircaf), c начала октября итальянцев может ожидать двухкратное увеличение стоимости электричества и газа. Годовая статья подобных расходов для средней семьи рискует вырасти почти до 3,5 тысячи евро, увеличившись более чем в полтора раза.