СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — ПРАЙМ. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что резолюция МАГАТЭ по Запорожской АЭС разочаровывает и демонстрирует предвзятость. Постпред России назвал резолюцию МАГАТЭ по Украине антироссийской

Ранее совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к России "немедленно прекратить действия против и на ЗАЭС". В поддержку резолюции было 26 голосов, два — против, еще семь воздержались. До этого миссия посещала АЭС, оставив там на постоянной основе двух своих представителей.

"Резолюция, с одной стороны, разочаровывает, так как у нас оставалась надежда, что в МАГАТЭ еще есть толика принципиальности и независимости, с другой — это доказательство, что организация неспособна на объективное и непредвзятое расследование", — сказал РИА Новости Рогов.

По его словам, в резолюции МАГАТЭ, несмотря на полученные доказательства, так и не прозвучало, что главным и единственным виновником обстрелов АЭС являются украинские войска, в то время как российские военнослужащие выступают гарантом обеспечения безопасности и защиты атомной станции от внешних террористических угроз.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.