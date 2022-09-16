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2022
https://1prime.ru/energy/20220916/838140592.html
Страны ШОС призвали сокращать барьеры на рынке сырья и продовольствия
Энергетика
Новости
ru-RU
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СТРАНЫ ШОС ПРИЗЫВАЮТ К СОЗДАНИЮ ПРОЗРАЧНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ЭНЕРГЕТИКИ, СОКРАЩЕНИЮ БАРЬЕРОВ — ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРЫ СТРАН ШОС ПРИЗЫВАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРОВ... ПРАЙМ, 16.09.2022
энергетика, новости
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СТРАНЫ ШОС ПРИЗЫВАЮТ К СОЗДАНИЮ ПРОЗРАЧНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ЭНЕРГЕТИКИ, СОКРАЩЕНИЮ БАРЬЕРОВ — ЗАЯВЛЕНИЕ
ЛИДЕРЫ СТРАН ШОС ПРИЗЫВАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРОВ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ УМЕНЬШИТЬ ЧИСЛО БАРЬЕРОВ, ЧТОБЫ СМЯГЧИТЬ ДЕФИЦИТ — ЗАЯВЛЕНИЕ