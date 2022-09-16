СТРАНЫ ШОС ПРИЗЫВАЮТ К СОЗДАНИЮ ПРОЗРАЧНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ЭНЕРГЕТИКИ, СОКРАЩЕНИЮ БАРЬЕРОВ — ЗАЯВЛЕНИЕ

ЛИДЕРЫ СТРАН ШОС ПРИЗЫВАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРОВ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ УМЕНЬШИТЬ ЧИСЛО БАРЬЕРОВ, ЧТОБЫ СМЯГЧИТЬ ДЕФИЦИТ — ЗАЯВЛЕНИЕ