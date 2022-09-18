ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен — ПРАЙМ. Энергетический кризис в Европе пока только нарастает, а европейским потребителям уже приходят счета, которые они не в состоянии оплачивать, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак прокомментировал обсуждение "потолка" цен на газ

"Счета приходят за коммунальные услуги, за газ, которые потребители просто не могут оплачивать, этот кризис только нарастает", — сказал Новак на телеканале "Россия 1" в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".

Он также прокомментировал слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, посоветовавшей европейцам отсылать счета за электроэнергию и газ в Москву. "Можно что угодно советовать, но от этого легче не станет", — сказал вице-премьер.

Ранее фон дер Ляйен, которую ряд депутатов Европарламента подверг критике за ситуацию с ростом цен на электроэнергию и газ в странах Евросоюза на фоне кризиса с поставками энергоресурсов из России, предложила недовольному парламентарию от Франции Манон Обри отправить счета за электричество в Москву.

Страны Запада в ответ на спецоперацию России на Украине ввели несколько новых пакетов санкций, в том числе ограничивших поставки российских энергоресурсов. Из-за возникшей нехватки сырья в Европе развернулся настоящий энергокризис.