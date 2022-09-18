Вице-премьер Новак заявил, что энергокризис в Европе пока только нарастает
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен — ПРАЙМ. Энергетический кризис в Европе пока только нарастает, а европейским потребителям уже приходят счета, которые они не в состоянии оплачивать, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Счета приходят за коммунальные услуги, за газ, которые потребители просто не могут оплачивать, этот кризис только нарастает", — сказал Новак на телеканале "Россия 1" в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".
Он также прокомментировал слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, посоветовавшей европейцам отсылать счета за электроэнергию и газ в Москву. "Можно что угодно советовать, но от этого легче не станет", — сказал вице-премьер.
Ранее фон дер Ляйен, которую ряд депутатов Европарламента подверг критике за ситуацию с ростом цен на электроэнергию и газ в странах Евросоюза на фоне кризиса с поставками энергоресурсов из России, предложила недовольному парламентарию от Франции Манон Обри отправить счета за электричество в Москву.
Страны Запада в ответ на спецоперацию России на Украине ввели несколько новых пакетов санкций, в том числе ограничивших поставки российских энергоресурсов. Из-за возникшей нехватки сырья в Европе развернулся настоящий энергокризис.
https://1prime.ru/energy/20220918/838155781.html
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