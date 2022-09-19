МАДРИД, 19 сен — ПРАЙМ. Правительство Испании не будет делать выбор в пользу развития атомных электростанций на фоне энергетического кризиса на территории всего Евросоюза, заявила в понедельник министр промышленности, торговли и туризма страны Рейес Марото. В Германии выступили за вывод АЭС из резерва в связи с энергокризисом

"У нас есть возможность, и мы не должны отступать. Некоторые предлагают вернуться к атомной или угольной энергетике, как это сейчас происходит в Германии. У Германии нет выбора, потому что приостановка поставок российского газа оказала на нее большее влияние. Но мы находимся в другом положении", — сказала она в интервью Europa Press.

По этой причине Испания будет продвигать меры по укреплению энергоэффективности страны, а также развитию возобновляемых источников энергии. С учетом того, что Испания располагает значительными ресурсами как солнечной, так и гидроэнергетики, подобная политика увеличит уровень энергетической безопасности и автономии королевства, объяснила Морато.

Она заявила, что в скором времени правительство страны объявит точную сумму инвестиционного пакета для развития сектора возобновляемой энергетики.

На прошлой неделе министр энергетики королевства Тереза Рибера заявила, что количество солнечных батарей на крышах домов Испании уже увеличилось в 10 раз за 2022 год, добавив, что этот показатель будет лишь укрепляться за счет использования зданий государственных больниц, школ и иных учреждений.

Испания является одной из самых солнечных стран во всей Европе. Так, в королевстве около 300 солнечных дней в году.

За последние двенадцать месяцев цена на электроэнергию в Испании увеличилась на 49,4%. По данным национального института статистики Испании (INE), это стало основным фактором повсеместного роста цен. Так, по итогам июля потребительская инфляция в стране ускорилась до 10,7%, тем самым значительно повлияв на экономическое положение граждан страны