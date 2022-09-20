МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Правительство Латвии постановило, что температура в жилых помещениях не должна быть выше +19°C, сообщили в пресс-службе латвийского кабмина.
"В целях снижения расхода энергоресурсов на отопление жилых помещений правительство на заседании 20 сентября приняло решение временно снизить температуру воздуха в помещениях, установив ее на уровне не выше +19°C. Снижение температуры воздуха в жилых помещениях на один градус экономит около пять процентов расходов на отопление, что в долгосрочной перспективе представляет собой существенную экономию", — сказано в релизе.
Согласно постановлению, в период с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года управляющий жилого дома должен будет обеспечить соответствующие параметры системы отопления, чтобы температура воздуха в квартирах не превышала +19 °С. При этом минимальная температура не может быть ниже +18°С.
https://1prime.ru/energy/20220920/838189420.html
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