ПРАГА, 20 сен — ПРАЙМ. В рамках экономии энергоресурсов отопление в здании парламента Чехии будет длиться на 2 часа меньше, чем прежде, с 7 до 17 часов, а его температура будет снижена с 23 до 20 градусов, а в коридорах – до 15 градусов Цельсия, сообщил во вторник журналистам премьер Петр Фиала. В ЕК рассказали, на сколько Европе хватит газа из хранилищ

"В связи с нынешней сложной ситуацией с энергоресурсами правительство обратилось к населению и предпринимателям с призывом экономить тепло. Понятно, что сами власти должны идти примером в этих мерах. Мы должны экономить и с отоплением, и с освещением. О том, какие меры будут приняты в правительственных зданиях, мы сообщим послезавтра. Но уже сегодня могу сказать о том, что предпринимает в этом отношении руководство парламента. В частности, в его помещениях система отопления будет функционировать на 2 часа меньше, чем прежде, с 7 до 17 часов, а ее температура будет снижена с 23 до 20 градусов, а в коридорах – до 15 градусов", — сказал Фиала.

При этом премьер не без юмора предположил, что снижение температуры в помещениях парламента может попутно остудить пыл наиболее рьяных ораторов, затягивающих порой заседания до поздней ночи.

При этом Фиала напомнил о принятом несколько дней назад кабмином в рамках борьбы с ростом цен на энергоресурсы решении о максимальных ценах на газ и электричество для населения, индивидуальных предпринимателей и ряда учреждений, в частности, школ, а также о выделении значительных средств для поддержки крупных фирм и предприятий. Это решение уже одобрили обе палаты парламента, ожидается, что свою подпись под этим постановлением в ближайшие дни поставит президент республики Милош Земан.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.