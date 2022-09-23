МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом" и консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) по МСФО в первом полугодии снизилась почти втрое по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 29,2 миллиардов рублей с 82,3 миллиардов, следует из отчетности компании. Курс доллара упал до 57 рублей, евро – ниже 55 рублей

Выручка "Атомэнергопрома" за этот же период выросла в 1,2 раза — до 545 миллиардов рублей с 438,7 миллиарда.

"В том числе на динамику прибыли группы в первом полугодии 2022 года повлиял эффект курсовых разниц за рассматриваемые периоды (в отчетности отражен убыток от курсовых разниц за первое полугодие 2022 года в сумме 57,6 миллиарда рублей и в сумме 8,9 миллиарда рублей за первое полугодие прошлого года)", — поясняет "Атомэнергопром".

"Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.