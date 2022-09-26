МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Европейский союз выступил в поддержку предложения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о создании зоны ядерной и физической безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщила глава управления по ядерной безопасности Чехии Дана Драбова. "Росатом" поддержал усилия МАГАТЭ по обеспечению безопасности на ЗАЭС

"Евросоюз решительно поддерживает действия МАГАТЭ по оказанию помощи (в работе АЭС) в Запорожье и постоянное присутствие представителей агентства на объекте. Мы также поддерживаем предложение гендиректора МАГАТЭ (Рафаэля Гросси) по созданию зоны ядерной безопасности и физической безопасности вокруг Запорожской АЭС, условия (функционирования) которой еще предстоит согласовать", — сказала она в ходе выступления на 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

Ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявлял, что госкорпорация поддерживает усилия агентстсва по обеспечению ядерной безопасности на Украине и готов договариваться о максимально быстром создании зоны безопасности ЗАЭС.