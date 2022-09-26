ЕС поддержал предложения МАГАТЭ о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Евросоюз поддержал предложения МАГАТЭ о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Европейский союз выступил в поддержку предложения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о создании зоны ядерной и физической безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщила глава управления по ядерной безопасности Чехии Дана Драбова.
"Евросоюз решительно поддерживает действия МАГАТЭ по оказанию помощи (в работе АЭС) в Запорожье и постоянное присутствие представителей агентства на объекте. Мы также поддерживаем предложение гендиректора МАГАТЭ (Рафаэля Гросси) по созданию зоны ядерной безопасности и физической безопасности вокруг Запорожской АЭС, условия (функционирования) которой еще предстоит согласовать", — сказала она в ходе выступления на 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
Ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявлял, что госкорпорация поддерживает усилия агентстсва по обеспечению ядерной безопасности на Украине и готов договариваться о максимально быстром создании зоны безопасности ЗАЭС.
https://1prime.ru/energy/20220926/838252964.html
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