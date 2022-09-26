ВЕНА, 26 сен — ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что провел встречу с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами, а также заявил о возобновлении диалога по вопросам гарантий по ряду иранских объектов. Иран ответил на предложение США по всеобъемлющему плану действий

Как заявил глава МАГАТЭ Гросси ранее в ходе июньской сессии Совета управляющих, Иран до сих пор не объяснил агентству происхождение урана на трех незаявленных объектах, и вопросы гарантий по ним остаются нерешенными.

"Диалог возобновился с Ираном по прояснению неразрешенных вопросов по гарантиям. Я принял Мохаммада Эслами, вице-президента (Ирана — ред.) и главу Организации по атомной энергии Ирана", — написал Гросси в Twitter.

Ранее в понедельник Гросси призвал Иран найти совместное решение для существующих разногласий с МАГАТЭ, а также заявил, что намерен провести в рамках Генеральной конференции МАГАТЭ встречу с главой иранской организации по атомной энергии.

Ранее "евротройка" (Германия, Франция, Британия) заявила, что позиция Тегерана по СВПД по иранской ядерной программе ставит перспективы восстановления сделки под угрозу. В совместном заявлении отмечалось, что Иран продолжает развивать свою ядерную программу, выходя "далеко за рамки" того, что можно оправдать "гражданскими соображениями". Кроме того, по мере приближения к соглашению Тегеран вновь поднял отдельные вопросы, связанные с его обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соглашению о гарантиях, заключенному с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

МИД Ирана подчеркнул, что "евротройка" своим заявлением подталкивает переговоры к срыву.