ВАРШАВА, 27 сен — ПРАЙМ. Поставки угля из Украины в Польшу начнутся в течение недели, сообщил глава канцелярии польского премьера Михал Дворчик. Польша запасла уголь на "суперсуровую зиму"

"В рамках первого шага Украина выделила для Польши 100 тысяч тонн угля. Первые транспорты с украинским углем должны дойти до Польши в течение недели", — заявил он Польскому радио.

По его словам, дальнейшие объемы еще будут обсуждаться, однако Варшава надеется на увеличение поставок.

Дворчик отметил, что для отправки первых ста тысяч тонн угля потребовалось решение кабмина, поскольку на Украине действует запрет на экспорт этого энергоресурса.

Нулевая квота на поставки угля из Украины (кроме коксующегося) действует с середины июня. Мера направлена на подготовку к отопительному сезону. При этом в сентябре украинское правительство приняло изменения в перечень квотируемых товаров, разрешив экспорт 100 тысяч тонн угля в Польшу.

Польша в апреле текущего года ввела эмбарго на ввоз угля из России в рамках европейских санкций. Запрет действует как для государственных, так и для частных компаний. В результате страна столкнулась с дефицитом этого энергоресурса и резким ростом его стоимости: тонна угля у частных поставщиков подорожала до 640 долларов.