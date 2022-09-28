МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Европейские страны сейчас платят высокую цену за недальновидные санкции против России, заявил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков. Российский бюджет выдержит присоединение новых территорий, заявил Песков

"Жители Европейского союза вынуждены переплачивать из-за недальновидной санкционной политики в отношении России", — сказал он.

Песков назвал глупыми и абсурдными версии о том, что за ЧП на "Северных потоках" стоит Россия, он также напомнил, что Россия лишилась маршрутов поставки газа в Европу, и Европа, которая сейчас платит высокую цену за недальновидные санкции против России, в этом тоже не заинтересована.

В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.