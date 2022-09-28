МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, возвращающий отмененные в марте акцизные сборы на топливо. Россия второй раз за месяц поставила топливо в Венгрию для АЭС "Пакш"

В среду статус документа на официальном сайте Верховной Рады изменился на "Возвращен с подписью президента".

Ранее депутат украинского парламента Ярослав Железняк сообщал, что акциз на бензин, дизель и биотопливо составит сто евро за тысячу литров, а на газ — 52 евро за тот же объем. НДС для всех видов топливо по-прежнему составит семь процентов. При этом для нужд минобороны Украины акциз взиматься не будет.

Ожидается, что акцизы начнут действовать в конце сентября.