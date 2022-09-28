TotalEnergies остановила работу одного из НПЗ во Франции
TotalEnergies начала останавливать работу на одном из крупнейших НПЗ во Франции из-за забастовок
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. На одном из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий TotalEnergies во Франции начали приостанавливать работы вследствие забастовки, сообщил агентству Reuters представитель профсоюза CGT Тьерри Дефрен.
"Поводом для этих мер стали забастовки в Нормандии, и руководство предприятий в итоге пошло на них", — пояснил он.
Ранее стало известно, что принадлежащий TotalEnergies нефтеперерабатывающий завод Feyzin мощностью 119 тысяч баррелей в сутки закрылся предположительно до середины октября.