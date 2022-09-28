Россия созовет заседание Совбеза ООН из-за ситуации с "Северным потоком"
Россия намерена созвать заседание Совбеза ООН из-за провокаций в отношении "Северного потока"
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов "Северного потока" и "Северного потока 2", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2", — написала Захарова в Telegram-канале.
Дочерняя структура "Газпрома", компания-оператор "Северного потока" — Nord Stream AG — сообщила во вторник о беспрецедентных разрушениях на трёх нитках морских газопроводов системы "Северный поток", которые идут по дну Балтийского моря из России в Германию — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Nord Stream AG пока не может оценить сроки восстановления работоспособности газовой инфраструктуры, говорилось в сообщении. Причины разрушений выясняются.
https://1prime.ru/energy/20220928/838286768.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.