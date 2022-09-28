МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов "Северного потока" и "Северного потока 2", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Германия обсудила с партнерами инцидент на "Северных потоках"

"Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2", — написала Захарова в Telegram-канале.

Дочерняя структура "Газпрома", компания-оператор "Северного потока" — Nord Stream AG — сообщила во вторник о беспрецедентных разрушениях на трёх нитках морских газопроводов системы "Северный поток", которые идут по дну Балтийского моря из России в Германию — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Nord Stream AG пока не может оценить сроки восстановления работоспособности газовой инфраструктуры, говорилось в сообщении. Причины разрушений выясняются.