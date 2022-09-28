Глава МАГАТЭ обсудил с главой Минэнерго США защитную зону вокруг ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси обсудил с министром энергетики США Грэнхолм создание защитной зоны вокруг ЗАЭС
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудил с главой Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
"Насыщенное совещание с министром энергетики Грэнхолм сегодня", — сказал глава агентства.
По словам гендиректора МАГАТЭ, стороны обсудили ряд вопросов, в том числе "текущие усилия по созданию зоны ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС".
На прошлой неделе Гросси начал переговоры с Россией и Украиной по созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС. На открытии 66-й сессии Генеральной конференции агентства в понедельник гендиректор МАГАТЭ заявил, что готов продолжить эти консультации.
https://1prime.ru/energy/20220928/838286784.html
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