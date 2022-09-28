МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудил с главой Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ обсудил с главой "Росатома" зону безопасности вокруг ЗАЭС

"Насыщенное совещание с министром энергетики Грэнхолм сегодня", — сказал глава агентства.

По словам гендиректора МАГАТЭ, стороны обсудили ряд вопросов, в том числе "текущие усилия по созданию зоны ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС".

На прошлой неделе Гросси начал переговоры с Россией и Украиной по созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС. На открытии 66-й сессии Генеральной конференции агентства в понедельник гендиректор МАГАТЭ заявил, что готов продолжить эти консультации.