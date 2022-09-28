В Швеции не исключили причастность "иностранных государств" к утечкам на "Северном потоке"
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Расследование утечек газа с газопроводов "Северный поток" в Швеции передано службе безопасности, поскольку дело может быть нацелено на шведские интересы, не исключена причастность иностранных государств, говорится в заявлении службы безопасности.
"Служба безопасности Швеции переняла уголовное расследование событий, связанных с "Северными потоками", от шведской полиции. Преступление, которое в настоящее время расследуется, является грубой диверсией. Расследование ведет служба безопасности Швеции, поскольку речь может идти о серьезном преступлении, которое, по крайней мере в какой-то степени, затрагивает интересы Швеции, и нельзя исключать, что за делом стоят иностранные силы", — говорится в заявлении.
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Датские власти уведомили Россию, что на местах утечек зафиксированы взрывы. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что происшествия на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
https://1prime.ru/energy/20220928/838288440.html