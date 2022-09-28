МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Добыча газа в России за январь-август снизилась на 10,4%, до 389 миллиардов кубометров, за август — на 22,4%, до 38,5 миллиарда кубометров, сообщает Росстат. Росстат отметил снижение реальных зарплат в России в июле

"Горючего природного газа (газа естественного) добыто 38,5 миллиарда кубометров, что на 22,4% меньше, чем в августе 2021 года, но на 5,4% больше, чем июле 2022 года. За восемь месяцев 2022 года добыто 389 миллиардов кубометров природного газа, что на 10,4% меньше, чем за январь–август 2021 года", – приводит данные ведомство.

Добыча попутного нефтяного газа (ПНГ) в России по итогам января–августа выросла на 1,9% – до 66,6 миллиарда кубометров. При этом в августе показатель в годовом выражении снизился на 7%, а в месячном – вырос на 0,9%.

По данным Росстата, в 2021 году Россия увеличила добычу природного газа на 10,6%, до 662 миллиардов кубометров, а ПНГ – на 5,8%, до 101 миллиарда кубов, но снизила производство сжиженного природного газа (СПГ) на 1,1% – до 30,1 миллиона тонн.

ПРОИЗВОДСТВО СПГ

Объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-августе 2022 года увеличился на 13,5% к аналогичному периоду прошлого года, до 21,6 миллиона тонн, в августе рост составил 2,9% к июлю, до 2,4 миллиона тонн, сообщает Росстат.

"Сжиженного природного газа… произведено 2,4 миллиона тонн, что больше, чем в августе 2021 года и в июле 2022 года на 59,2% и на 2,9% соответственно. Производство СПГ за восемь месяцев 2022 года составило 21,6 миллиона тонн, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года", — говорится в сообщении.

По данным Росстата, производство СПГ в России в 2021 году составило 30,1 миллиона тонн, а в 2020 году показатель был выше на 1,1% – 30,5 миллиона тонн.