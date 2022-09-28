МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Правительство Германии на протяжении многих месяцев готовилось к противодействию возможным угрозам энергетической инфраструктуре страны и "немыслимым сценариям" в этой области, передает агентство Блумберг со ссылкой на министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер. В России инициировали возбуждение дела о терроризме на "Северных потоках"

Фезер также призвала разъяснить "предполагаемую диверсию" на "Северных потоках" как можно скорее и "всесторонним образом".

"Нам нужно готовиться к сценариям, которые до недавнего момента казались немыслимыми… федеральные и местные власти в области безопасности очень бдительны и всегда действуют согласно сложившейся ситуации", — заявила агентству глава МВД.

В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна — на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.