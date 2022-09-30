МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Новые меры европейских властей из-за высоких на энергию могут быть согласованы в пятницу и будут внедрены как можно скорее, на это рассчитывает министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела. "Турецкий поток" лишился экспортной лицензии из-за санкций Евросоюза

"Домохозяйства и бизнес нуждаются в помощи сейчас. Я уверен, что все министры стран-членов (ЕС — ред.) понимают это, и что сегодня мы сможем достичь политического соглашения и ввести меры в действие как можно скорее", — сказал он журналистам по приезде на внеочередной совет министров энергетики стран ЕС.

По словам Сикелы, речь идет о снижении спроса на электричество, лимите на прибыль компаний, вырабатывающих электроэнергию из дешевых источников, а также о так называемом "взносе солидарности" от прибыли, полученной в секторе ископаемых видов топлива.