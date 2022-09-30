БРЮССЕЛЬ, 30 сен — ПРАЙМ. К повреждениям "Северных потоков" причастно некое государство, заявил министр энергетики Швеции Хашаяр Фарманбар. СМИ: при ЧП на "Северных потоках" мог пострадать подводный кабель

"Вероятно, это было сделано намеренно, а не случайно, и очень маловероятно, что это было сделано кем-то другим, кроме как государством", — сказал он журналистам по приезде на внеочередной совет министров энергетики стран ЕС.

Инциденты с "Северными потоками" произошли 26 сентября. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.

Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.

Ранее Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы.